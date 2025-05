Mercado de estética cresce no Brasil e movimenta setor no Amazonas

O Amazonas deve se beneficiar do crescimento do mercado da estética brasileira. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o país já realiza mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos por ano. Além disso, um relatório da Mordor Intelligence calculou que o setor de estética nacional deve alcançar um faturamento de US$ 41,6 bilhões até 2028.

Crescimento impulsionado pela economia

A economista e conselheira do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Denise Kassama, afirma que a alta demanda por procedimentos estéticos reflete a recuperação econômica e a valorização do bem-estar físico e mental.

“Diversos fatores ajudam a entender esse crescimento, e um dos principais é a melhoria da economia. Ao cruzar esses dados com outros indicadores econômicos, percebemos que, desde o último trimestre de 2024, o desemprego tem caído e o PIB, assim como outros índices, apresenta melhorias. Isso sugere que o crescimento do mercado de beleza pode estar refletindo um cenário econômico mais favorável”, enfatiza Kassama.

Ela destaca ainda que o aumento da oferta tem tornado os procedimentos mais acessíveis. “O crescimento do setor reflete a melhora da economia e das condições financeiras dos brasileiros. Além disso, o aumento da oferta no mercado cria uma pressão para a redução dos preços, tornando os produtos e serviços estéticos mais acessíveis. Com isso, mais consumidores, que antes não tinham acesso a esses procedimentos, passaram a consumir, impulsionando ainda mais a expansão do setor.”

Entre os procedimentos em alta, estão os minimamente invasivos, como o botox, que já representa cerca de 400 mil aplicações por ano, segundo a Associação Brasileira de Estética.

Iniciativas inovadoras atraem clientes

Em Manaus, profissionais da área têm apostado em novos modelos de atendimento para acompanhar a demanda crescente. A DN Concept Clinic, referência em odontologia e estética na capital amazonense, criou o “Clube do Botox”, uma iniciativa que oferece planos de assinatura com foco em tratamentos minimamente invasivos e rejuvenescimento facial.

O clube disponibiliza pacotes acessíveis, com aplicações periódicas de toxina botulínica, além de serviços complementares como limpeza de pele, microagulhamento e revitalização facial. Os clientes ainda têm acesso a descontos exclusivos e a um grupo fechado para troca de dicas de cuidados com a pele.

Segundo o especialista em harmonização orofacial e implantodontia, Darius Nakai, o objetivo é oferecer cuidados contínuos e resultados duradouros.

“Muitos pacientes relatavam que adiavam seus procedimentos devido a imprevistos financeiros ou compromissos pessoais, acabando por perder o efeito desejado do botox. Com um sistema de assinatura mensal, o paciente paga uma parcela acessível e realiza as aplicações de toxina botulínica a cada quatro meses, garantindo um efeito prolongado e um acompanhamento contínuo”, explica Nakai.

“Os pacientes podem escolher planos com benefícios adicionais, como limpeza de pele, microagulhamento e revitalização facial. Dessa forma, conseguimos atender tanto aqueles que buscam um tratamento acessível, quanto aqueles que desejam um protocolo completo de rejuvenescimento”, acrescenta.

Expansão do setor em Manaus

Diante da crescente procura, a DN Concept Clinic planeja expandir seus serviços. A proposta é ampliar a estrutura para oferecer novos procedimentos faciais e corporais. “Embora já tenhamos um leque abrangente de tratamentos faciais, estamos constantemente nos atualizando, acompanhando novas tendências e estudando novas técnicas”, afirma Darius Nakai, proprietário da clínica.

Com 18 anos de atuação na odontologia e mais de 10 anos de experiência em harmonização facial, Nakai representa a terceira geração na área. Ele se destacou na implantodontia e ampliou sua atuação com procedimentos estéticos após a regulamentação pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2019, incorporando tecnologias avançadas ao seu atendimento.

