Festival Saberes da Floresta conecta culturas, saberes e resistência no interior do AM

Com encontros, oficinas e celebrações, o Festival Saberes da Floresta chega à sua segunda edição levando cultura, ancestralidade e resistência às margens da BR-319. De 4 a 7 de junho, o município de Careiro Castanho (a 123 km de Manaus) será palco de uma intensa programação que integra comunidades tradicionais, pesquisadores e artistas.

Organizadores e participantes querem mais do que celebrar: querem preservar e compartilhar conhecimentos que atravessam gerações. Ao longo de quatro dias, o festival promove oficinas, rodas de conversa, exposições, feiras, apresentações artísticas e concursos. A proposta é gerar impacto social, fomentar renda local e fortalecer o protagonismo das populações amazônicas.

A Casa do Rio, realizadora do evento ao lado de parceiros como WCS Brasil, The Nature Conservancy e a Prefeitura do Careiro, mobilizou 10 comunidades na edição anterior. Este ano, amplia o alcance e reforça a bandeira da resistência cultural.

“O festival celebra tudo o que as populações tradicionais produzem. Elas são as protagonistas. Nós estamos ali para apoiar e ajudar esse potencial a se mostrar ao mundo”, afirma Eliane Soares, diretora da Casa do Rio.

A programação traz oficinas práticas como observação de aves, produção de conteúdo com celular, aperfeiçoamento de artesanato e comunicação criativa. “Vamos mostrar para os jovens que é possível criar conteúdo de qualidade com o que eles já têm, no lugar onde estão”, explica a facilitadora Luzia Célia.

Além das oficinas, o festival também realiza encontros potentes: o de Jovens Comunicadores, o da Rede de Mulheres da BR-319 e o de Lideranças das comunidades. As discussões vão culminar na elaboração do “Manifesto dos Povos da BR-319: uma rodovia dos amazônidas”.

A feira dos Saberes da Floresta e os concursos de culinária e artesanato colocam em evidência os talentos locais. Já a ação “Mão na Massa” propõe aplicar, na prática, os conhecimentos de preservação ambiental compartilhados durante o evento.

A programação cultural traz ainda poesia, cinema, danças tradicionais e desfile de moda. O festival fecha com uma grande festa musical, mostrando que saberes, cultura e diversidade também se celebram com alegria.

Leia mais

Festival Close anuncia selecionados para edição 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱