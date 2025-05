Feijuca da Alegria confirma Pixote, Revelação e DJ Tubarão

Parintins recebe, no próximo 28 de junho, a quarta edição da Feijuca da Alegria, a partir das 11h, no Amazon River Resort. O evento serve como esquenta oficial para o Festival Folclórico de Parintins e traz atrações nacionais como Pixote, Revelação e o DJ Tubarão, da FM O Dia (RJ).

Os ingressos já estão à venda nas lojas Nação Rubro-Negra dos shoppings Sumaúma, Amazonas e Manauara, além da plataforma IngressoFly. O público pode escolher entre diferentes setores, com ou sem feijoada, e diversos formatos de acesso.

O organizador Marcelo Azevedo destaca a força do line-up principal:

“Pixote e Revelação são duas bandas tradicionais e super respeitadas pelo público que gosta de samba e pagode. E, para completar as atrações nacionais, temos o DJ Tubarão, que vem direto da FM O Dia, do Rio de Janeiro, com muito funk para animar a turma presente na Feijuca”, disse Marcelo.

O vocalista Dodô, do Pixote, comenta sobre a expectativa do grupo:

“A gente preparou um repertório especial pra essa festa linda, que é a Feijuca da Alegria, e estamos com o coração cheio de expectativa pra viver esse momento com vocês. Vai ser uma noite de celebração, com aqueles sucessos que marcaram nossa história e nossos novos lançamentos do projeto ‘Pixote nas Alturas’”, avalia Dodô.