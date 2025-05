Polícia Federal abre concurso com mil vagas e salários de até R$ 26,8 mil

A Polícia Federal (PF) publicou o edital de um novo concurso público com mil vagas em cinco cargos da corporação. As oportunidades são para candidatos com ensino superior completo, com salários iniciais que variam de R$ 14.100 a R$ 26.800.

As inscrições abrem no dia 26 de maio e seguem até 13 de junho, pelo site oficial da banca organizadora, o Cebraspe. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 27 de julho de 2025.

Distribuição das vagas

O concurso oferece as seguintes vagas:

Delegado: 120 vagas

120 vagas Perito Criminal: 69 vagas

69 vagas Agente: 630 vagas

630 vagas Escrivão: 160 vagas

160 vagas Papiloscopista: 21 vagas

Taxas de inscrição

Confira os valores das taxas de inscrição por cargo:

Delegado: R$ 250 Perito Criminal: R$ 250 Escrivão: R$ 180 Agente: R$ 180 Papiloscopista: R$ 180

Etapas do concurso da Polícia Federal

Todos os candidatos serão submetidos às seguintes fases:

Prova objetiva e discursiva

Teste de aptidão física

Avaliação médica

Avaliação psicológica

Investigação social

Além disso, os cargos de delegado e perito criminal terão avaliação de títulos. Para o cargo de delegado, haverá também prova oral.

Atenção aos prazos e requisitos

É fundamental que os interessados leiam o edital completo para verificar os requisitos específicos de cada cargo, conteúdo programático e orientações gerais. O documento está disponível no site oficial do Cebraspe.

