‘O Auto da Compadecida’ chega ao palco do Teatro Amazonas com entrada gratuita

Manaus (AM) – O Teatro Amazonas, um dos principais cartões-postais culturais do Brasil, localizado no Largo de São Sebastião, Centro, Zona Sul de Manaus, abre suas portas nesta sexta-feira (23), às 20h, para o espetáculo “O Auto da Compadecida”, em uma apresentação especial da escola de teatro e produtora cultural Artemax.

A montagem é gratuita e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, como parte das ações de valorização da produção artística local e fortalecimento da formação cultural no estado.

Baseado na obra de Ariano Suassuna, o espetáculo retrata com humor e sensibilidade a trajetória de dois personagens muito populares e queridos pelo público, João Grilo e Chicó, em meio a dilemas morais, religiosidade e críticas sociais ambientadas no sertão nordestino.

A montagem da Artemax promete emocionar e divertir o público com uma encenação repleta de elementos da cultura brasileira, como a música regional, o cordel e a teatralidade popular.

Formação e valorização artística no Norte

Fundada em Manaus, a Artemax vem se consolidando como uma das principais escolas de arte e cultura do Norte do país. Atualmente, são mais de 7 mil alunos em cursos online e presenciais, com o objetivo de democratizar o acesso à formação artística e contribuir com a construção de plateia e o surgimento de novos talentos nas regiões Norte e Nordeste.

A montagem de “O Auto da Compadecida” é fruto de um ano de preparação intensiva com os alunos. Após três sessões de estreia com loteação esgotada, o grupo retorna ao palco com mais energia e maturidade cênica.

Com direção de Jorge Ribeiro e Paulo Martins, o espetáculo conta com um elenco formado por artistas locais e uma equipe técnica desenvolvida pela Artemax. A apresentação gratuita busca também aproxima o público do teatro e incentiva a formação de novas audiências para as artes cênicas no Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas Band celebra 25 anos com espetáculo de jazz no Teatro Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱