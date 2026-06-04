O tradicional Festival Folclórico do Parque Dez, conhecido como Arraial do CSU 2026, começa nesta quinta-feira (4) e segue até 5 de julho, no Complexo Social Urbano Professora Lucy Omena, na Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita e a programação ocorre diariamente, das 18h à meia-noite.
Em sua 44ª edição, o evento deve reunir milhares de visitantes ao longo de um mês de atividades culturais, gastronomia, música e atrações para toda a família.
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O que o público vai encontrar
Entre os destaques da programação estão:
- Mais de 300 apresentações culturais;
- Quadrilhas juninas;
- Cirandas;
- Danças folclóricas e regionais;
- Shows musicais;
- Parque de diversões;
- Espaços de convivência;
- Praça de alimentação com comidas típicas e culinária regional.
Além dos pratos tradicionais das festas juninas, o público também encontrará doces, guloseimas e opções gastronômicas variadas.
Tradição no calendário junino de Manaus
Considerado um dos arraiais mais tradicionais da capital amazonense, o Festival Folclórico do Parque Dez integra o calendário das festas juninas da cidade e mantém viva a valorização das manifestações culturais populares.
Além do aspecto cultural, o evento também movimenta a economia local ao gerar oportunidades para comerciantes, empreendedores e trabalhadores que atuam durante o período das festividades.
Patrimônio cultural de Manaus
Nos últimos anos, o festival ganhou reconhecimento oficial do poder público. Em 2025, o Arraial do CSU passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Manaus e recebeu o título de Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do município.
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