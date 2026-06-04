FESTAS JUNINAS

Tradicional festival do Parque Dez terá entrada gratuita, danças folclóricas, quadrilhas, cirandas, shows, parque de diversões e praça gastronômica até 5 de julho.

O tradicional Festival Folclórico do Parque Dez, conhecido como Arraial do CSU 2026, começa nesta quinta-feira (4) e segue até 5 de julho, no Complexo Social Urbano Professora Lucy Omena, na Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita e a programação ocorre diariamente, das 18h à meia-noite.

Em sua 44ª edição, o evento deve reunir milhares de visitantes ao longo de um mês de atividades culturais, gastronomia, música e atrações para toda a família.

O que o público vai encontrar

Entre os destaques da programação estão:

Mais de 300 apresentações culturais;

Quadrilhas juninas;

Cirandas;

Danças folclóricas e regionais;

Shows musicais;

Parque de diversões;

Espaços de convivência;

Praça de alimentação com comidas típicas e culinária regional.

Além dos pratos tradicionais das festas juninas, o público também encontrará doces, guloseimas e opções gastronômicas variadas.

Tradição no calendário junino de Manaus

Considerado um dos arraiais mais tradicionais da capital amazonense, o Festival Folclórico do Parque Dez integra o calendário das festas juninas da cidade e mantém viva a valorização das manifestações culturais populares.

Além do aspecto cultural, o evento também movimenta a economia local ao gerar oportunidades para comerciantes, empreendedores e trabalhadores que atuam durante o período das festividades.

Patrimônio cultural de Manaus

Nos últimos anos, o festival ganhou reconhecimento oficial do poder público. Em 2025, o Arraial do CSU passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Manaus e recebeu o título de Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial do município.

Leia mais

Arraial da Alegria 2026 movimenta Shopping em Manaus