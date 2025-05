Bienal das Amazônias destaca arte pan-amazônica em Manaus

Mostra reúne artistas do Brasil, Peru e Venezuela com o tema “Bubuia”

A Bienal das Amazônias está aberta ao público em Manaus, com exposições na Galeria do Largo e na Casa das Artes, no Largo de São Sebastião, zona sul da cidade. A mostra segue até o dia 30 de maio, com entrada gratuita.

O evento tem como tema “Bubuia: águas como fonte de imaginação e desejo” e reúne obras de artistas do Amazonas, Pará, Acre, Peru e Venezuela. A proposta destaca a diversidade de olhares e linguagens dos territórios amazônicos.

Reflexões sobre as águas e a cultura amazônica

Mais do que uma exposição, a Bienal promove uma reflexão sobre as águas como elemento vital, simbólico e cultural para os povos da Amazônia.

O termo “Bubuia” faz referência à prática de flutuar, tanto no sentido físico quanto no imaginário. A inspiração vem do conceito de dibubuísmo, criado pelo poeta e ensaísta paraense João de Jesus Paes Loureiro.

“A experiência amazônica se constrói na sobreposição de uma realidade objetiva e uma realidade estética e encantatória”, define o conceito.

Segundo a curadoria, adotar o termo “Bubuia” também reconhece os saberes ancestrais dos povos ribeirinhos e sua relação com os rios, marcada pela oralidade, pela contemplação e pela conexão com a natureza.

Mostra segue para outros territórios pan-amazônicos

Desde sua abertura, a Bienal já recebeu mais de 3 mil visitantes. Após Manaus, a exposição será levada para Macapá (AP), com expansão prevista para outros países da Pan-Amazônia.

“Receber esses projetos é reafirmar nosso compromisso com a diversidade cultural e com o desenvolvimento humano. A arte, aqui, é um canal para gerar valores e promover diálogos em um contexto multidisciplinar e internacional”, destaca Cristóvão Coutinho, diretor da Galeria do Largo.

Arte, ecologia e ancestralidade em diálogo

A Bienal das Amazônias promove um espaço de convergência entre arte, ecologia, ancestralidade e crítica social. Artistas, pesquisadores e comunidades compartilham reflexões sobre território, pertencimento e futuro.

O evento propõe, assim, uma escuta atenta às vozes dos rios, das florestas e de seus povos, criando pontes entre mundos visíveis e invisíveis, por meio da arte.

Visitação

📍 Local: Galeria do Largo e Casa das Artes, Largo São Sebastião – Manaus (AM)

📅 Período: Até 30 de maio

🕒 Horário: Quarta a domingo, das 15h às 20h

🎟️ Entrada gratuita

Leia mais:

Receita abre consulta ao primeiro lote de restituições do IRPF

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱