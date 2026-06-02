Espetáculo

Show reúne histórias da infância no interior do Amazonas e promete uma noite de identificação, emoção e muitas gargalhadas

O humorista amazonense Willian de Oliveira sobe ao palco da Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, no dia 23 de agosto, com seu novo espetáculo de stand-up comedy intitulado “Eu Era Assim!”.

Além disso, o show propõe uma viagem bem-humorada pelas lembranças da infância do artista no interior do Amazonas, transformando experiências pessoais em histórias de identificação, emoção e muitas risadas.

Memórias da infância inspiram o roteiro do show

Com seu estilo irreverente e espontâneo, Willian de Oliveira narra episódios marcantes de sua trajetória. Dessa forma, ele aborda temas como bullying, traumas, desafios da infância e situações do cotidiano que ajudaram a formar sua personalidade.

Ao mesmo tempo, o humorista mistura leveza e reflexão, criando conexão direta com o público durante a apresentação.

Apelidos e histórias marcam o espetáculo

Entre os momentos mais esperados do show está a origem dos apelidos que acompanharam o artista ao longo da vida. Um dos destaques é o curioso apelido “Índio Cão”, que também integra o repertório e promete arrancar muitas reações da plateia.

Além disso, essas histórias reforçam o tom pessoal do espetáculo e aproximam ainda mais o público da narrativa.

Espetáculo celebra nova fase na carreira do comediante

Mais do que um show de humor, “Eu Era Assim!” marca um novo momento na carreira de Willian de Oliveira. O comediante aposta em uma grande produção para celebrar sua trajetória e fortalecer a cena da comédia na Amazônia.

Assim, a expectativa é reunir um grande público em uma experiência inédita para os fãs do humor amazonense.

Ingressos já estão à venda em Manaus

Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis no site IngressoMix e também nas lojas Ramsons localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.

Além disso, os valores variam de R$ 25 a R$ 120, de acordo com o setor escolhido. O público pode optar entre Premium, Especial, Arquibancada Inferior e Arquibancada Superior, com modalidades de meia-entrada, ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível e ingresso inteiro. No entanto, os preços podem sofrer cobrança de taxas adicionais.

Serviço

Evento: Willian de Oliveira – “Eu Era Assim!”

Data: 23 de agosto de 2026

Local: Arena Amadeu Teixeira – Manaus (AM)

Classificação: 14 anos

Ingressos: ingressomix.com e lojas Ramsons (Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma Shopping)

Informações: (92) 9.8216-3787 | Instagram @mbeventos

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