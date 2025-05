Ataque em estação de trem na Alemanha termina com 12 esfaqueados

Um homem esfaqueou 12 pessoas na estação central de trens de Hamburgo, no norte da Alemanha, nesta sexta-feira (23). Segundo as autoridades locais, seis vítimas estão em estado grave. O agressor foi preso no local, mas a motivação do ataque ainda não foi revelada.

O incidente ocorreu entre as plataformas 13 e 14, em uma das áreas de maior movimento da estação. A polícia de Hamburgo confirmou, por meio de publicação na rede social X, que o suspeito agiu sozinho e utilizou uma faca para atacar passageiros. Parte da estação foi isolada para o trabalho das equipes de segurança e emergência.

O corpo de bombeiros da cidade informou que, entre os feridos, seis pessoas apresentam risco de vida, três estão gravemente feridas e outras três sofreram apenas ferimentos leves. Algumas das vítimas receberam atendimento ainda dentro dos trens, segundo o jornal alemão Bild.

Ataque ocorreu na 2ª estação mais movimentada da Alemanha

A estação central de Hamburgo é a segunda mais movimentada da Alemanha, servindo de ponto de conexão para linhas locais, regionais e de longa distância. O ataque provocou interrupções no serviço ferroviário e mobilizou grande número de policiais e socorristas.

As investigações estão em andamento, mas até o momento não foram divulgados detalhes sobre a identidade do autor do crime nem sobre uma possível motivação.

(*) Com informações do Metrópoles

