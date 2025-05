Homens são presos por esfaquear prima que expulsou avó de casa no AM

Três homens foram presos em flagrante por esfaquear a prima de 28 anos em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (21), após a vítima, segundo a polícia, expulsar a avó dos suspeitos de casa. A motivação seria vingança.

Ataque a facadas

De acordo com o delegado Everaldo Carneiro, os homens invadiram a casa da vítima, localizada na avenida Janary Nunes, e a esfaquearam várias vezes.

“Tomamos conhecimento do crime e, de imediato, iniciamos as investigações. A vítima foi encontrada gravemente ferida no hospital e informou que os autores eram seus próprios primos. Diante disso, partimos em diligência para capturá-los”, afirmou.

Prisões e investigação

Dois suspeitos foram encontrados em uma casa no bairro Nova União. O terceiro foi preso a bordo de um barco atracado na orla da cidade. Um quarto envolvido no crime segue foragido.

Os três homens vão responder por tentativa de feminicídio e permanecem à disposição da Justiça.

Leia mais

Ataque a tiros mata casal da embaixada de Israel nos EUA

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱