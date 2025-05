Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho vencem Cannes 2025 com ‘O Agente Secreto’

O Brasil brilhou no Festival de Cannes 2025! O filme O Agente Secreto conquistou dois dos prêmios mais importantes do evento: Wagner Moura venceu como Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho terminou consagrado como Melhor Diretor. Essa é a primeira vez que um ator brasileiro conquista esse título, em um feito histórico para o cinema nacional.

Premiações Históricas para o Brasil

Wagner Moura emocionou o público com sua atuação como Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife em 1977 e se vê envolvido em segredos da ditadura militar. A performance intensa do ator, ovacionada por 13 minutos de aplausos, revela o momento extraordinário

Kleber Mendonça Filho, consagrado por obras como Bacurau e Aquarius, é o segundo brasileiro a vencer o prêmio de direção em Cannes — depois de Glauber Rocha, em 1969.

Reconhecimento Internacional e Rumo ao Oscar 2026

O Agente Secreto também recebeu o Prêmio da Crítica Internacional (Fipresci) e o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte.

A imprensa europeia exaltou o filme como “espetacular” e já o coloca na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026.

Sobre o Filme

Ambientado no Recife dos anos 70, o thriller político acompanha a jornada de Marcelo, em busca de paz, mas confrontado por fantasmas do passado. O elenco conta ainda com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes e Alice Carvalho.



