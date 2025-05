Avião da Azul empina durante embarque de passageiros em Campinas

Um avião de pequeno porte da Azul Conecta — subsidiária regional da companhia aérea Azul — ficou empinado na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), durante o embarque dos passageiros. O incidente aconteceu na última sexta-feira (23).

De acordo com a Azul, o avião “tocou sua cauda no solo, durante a operação de embarque, devido a questões técnicas de balanceamento”. A empresa informou que a aeronave foi estabilizada e passará por inspeção.

Passageiros foram desembarcados com segurança

A companhia aérea afirmou que todos os passageiros desembarcaram com “total segurança” e foram reacomodados em outros voos. Ninguém se feriu.

Aeronave seguiria para o Rio de Janeiro

O avião envolvido no incidente é um Cessna Grand Caravan 208, modelo turboélice monomotor com capacidade para até nove passageiros. A aeronave realizaria o voo AD 5144, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

(*) Com informações da CNN Brasil

