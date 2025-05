Artista do Boi Garantido morre após colisão frontal entre motos em Parintins

Artista sofreu acidente de moto em Parintins e faleceu no hospital. Ele era referência nas indumentárias do Boi Garantido.

Morreu na noite deste sábado (24), no Hospital Jofre Cohen, o artista Agostinho Rodrigues Belém, uma das figuras mais queridas e influentes do Boi Garantido. Ele foi vítima de um grave acidente de moto ocorrido na estrada Odovaldo Novo, em Parintins.

Ícone da cultura do Boi Garantido

Agostinho dedicou a vida à cultura parintinense, especialmente ao Boi Garantido. Atuante na Cidade Garantido, ele era responsável por confeccionar as indumentárias dos povos indígenas representados na arena do Festival de Parintins. Também integrava a comissão de artes perrechés, contribuindo diretamente para a estética e originalidade do espetáculo do boi vermelho.

Acidente envolveu duas motocicletas

Segundo testemunhas, o acidente envolveu duas motocicletas que colidiram frontalmente na estrada. Além de Agostinho, o outro envolvido foi identificado como Francinaldo Damasceno da Silva, que sofreu ferimentos graves e permanece internado. O caso foi registrado na delegacia de Parintins e está sob investigação.

Homenagem e luto

A Associação Folclórica do Boi-Bumbá Garantido lamentou a morte do artista, ressaltando sua importância e legado na história do boi vermelho.

“Agostinho foi um dos pilares do nosso galpão: coordenador respeitado, trabalhador incansável e parte fundamental da construção do espetáculo vermelho e branco. Com sua dedicação e compromisso, ajudou a erguer sonhos e a dar forma à arte que encanta o povo perreché há tantos anos.

Sua trajetória será sempre lembrada com carinho e gratidão, como exemplo de amor ao Boi do Povão, de compromisso com a nossa cultura e de generosidade no fazer coletivo.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e companheiros de galpão, certos de que seu legado permanecerá vivo em cada detalhe do nosso Festival”

