Boi Garantido celebra ‘Noite da Batucada’ neste sábado no Sambódromo

Em preparação ao Festival de Parintins, o Boi Garantido realiza neste sábado (24), a partir das 21h, a “Noite da Batucada”, com o tema “O Povo Negro da Amazônia”. A festa ocorrerá no Sambódromo de Manaus, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. A entrada é gratuita.

Segundo a programação divulgada pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), o evento contará com apresentações do Levantador de Toadas David Assayag, o Apresentador Israel Paulain e a rosa vermelha Márcia Siqueira.

A Rainha do Folclore Lívia Christina e a Porta-Estandarte Jéveny Mendonça também farão parte da grande festa vermelha e branca.

Durante o evento em homenagem ao item 3 do Bumbá Vermelho e Branco, os mestres da Batucada — Bilela, Sopa, Francisnaldo e Reck Monteverde — serão os grandes destaques da apresentação principal da noite.

O terceiro curral do Garantido também conta com a participação do Comando Garantido e do Garantido Show.

Confira a programação completa:

21h00

Carlinhos do Boi

Wesley Nery;

Black Marialva;

Bruno Costa.

23h00

Israel Paulain;

David Assayag;

Marcia Siqueira;

01h00

Leonardo Castello;

Hellen Veras;

