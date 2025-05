Terremoto de 5,7 graus abala região do Chile

Um terremoto de magnitude 5,7 foi registrado nesta segunda-feira (26) na região de Tarapacá, no norte do Chile, segundo informações do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).

A cidade de Antofagasta, também no norte do Chile, foi atingida por um terremoto de magnitude 3.0.

O tremor em Tarapacá ocorreu às 23h50 no horário local. Até o momento, não há registro de danos materiais ou vítimas.

Histórico

No começo deste mês, as costas sul do Chile e da Argentina foram atingidas por um terremoto de magnitude 7.5, segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres chileno.

Em Ushuaia, cidade argentina considerada a mais austral do mundo, as autoridades locais suspenderam todas as atividades aquáticas e a navegação no Canal de Beagle por, pelo menos, três horas, mas não foram registrados danos materiais nem evacuações.

(*) Com informações do Metrópoles

