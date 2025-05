Terremoto de 7,4 atinge sul do Chile e Argentina

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu regiões do Chile e da Argentina na manhã desta sexta-feira (2). O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro foi no mar, a dez quilômetros de profundidade, próximo à passagem de Drake, região entre a América do Sul e a Antártida.

Evacuações no Chile após alerta de tsunami

De acordo com o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o tremor ocorreu às 9h58, a cerca de 218 km ao sul de Porto Williams, no extremo sul do país. Em resposta ao risco de tsunami, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) ordenou evacuação imediata das áreas costeiras da região de Magalhães.

“Estamos ligando para evacuar a costa em toda a região de Magalhães”, afirmou o presidente chileno Gabriel Boric em publicação no X (antigo Twitter), garantindo que todos os recursos do Estado serão utilizados para enfrentar possíveis impactos.

O Chile, situado sobre a confluência das placas Nazca, Sul-Americana e Antártica, é uma das nações mais sísmicas do mundo.

🚨#ÚLTIMAHORA | ¡Atención! El sismológico de Chile reportó un terremoto de magnitud 7.5 en Puerto Williams. Las autoridades han solicitado evacuar la playa del territorio antártico ante amenaza de tsunami 🌀 pic.twitter.com/WkU7vLbvag — adn40 (@adn40) May 2, 2025

Punta Arenas e bases na Antártida são evacuadas

Em Punta Arenas, vídeos publicados nas redes sociais mostram moradores deixando áreas públicas de forma calma, enquanto sirenes de emergência soavam. O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile previu que ondas atingirão nas próximas horas tanto as cidades do sul quanto as bases na Antártida, que já estão em processo de evacuação, segundo o Instituto Antártico Chileno.

As autoridades informaram que cerca de 2.000 pessoas já foram retiradas de áreas de risco. Até o momento, não há registros de feridos, mortos ou danos estruturais, conforme boletim do Senapred, que mantém o estado de precaução, correspondente a possíveis tsunamis menores.

Argentina também ordena evacuações no extremo sul

Na Argentina, autoridades da província de Terra do Fogo evacuaram moradores da cidade de Ushuaia e do vilarejo de Puerto Almanza, recomendando que todos se dirijam a áreas elevadas. Também foi ordenada a suspensão de atividades náuticas no Canal de Beagle até as 15h30 (horário local).

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

Leia mais: VÍDEO: Elefantes protegem filhotes durante terremoto na Califórnia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱