Sete municípios do Amazonas têm a gasolina mais cara do Brasil

Todas as 10 cidades com gasolina mais cara no Brasil ficam na Região Norte. Entre os 10 municípios que aparecem no topo da lista, sete ficam no Amazonas. O ranking é liderado por três cidades amazonenses: Urucurituba, onde o preço médio do litro da gasolina é de R$ 8,20, Apuí (R$ 8,16) e Boca do Acre (R$ 8,08). Completam a lista as localidades de Mâncio Lima (AC), Novo Airão (AM), Cruzeiro do Sul (AC), Tefé (AM), São Francisco do Guaporé (RO), Japurá (AM) e Anori (AM).

Os dados foram coletados pela ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento e gestão de frotas, entre os dias 1º e 13 de maio em uma rede com kkais de 25 mil pontos de abastecimento.

Já as cidades com o menor preço médio do combustível estão dispersas em sete estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os dois municípios com os menores preços médios são Parazinho (R$ 4,98) e Alexandria (R$ 5,60), ambos no Rio Grande do Norte, seguidos por Itaguari, em Goiás (R$ 5,68). A lista ainda inclui São Bento do Sul (SC), Onda Verde (SP), Bacabeira (MA), Meridiano (SP), Amarante (PI), Santo Antônio do Jardim (SP) e Itaberaí (GO).

Conforme o levantamento da ValeCard, a diferença entre o maior e o menor preço registrados no Brasil é de 64,6%

Cidades com gasolina mais cara

Município Estado Preço (R$) Urucurituba AM 8,20 Apuí AM 8,16 Boca do Acre AM 8,08 Mâncio Lima AC 8,08 Novo Airão AM 8,05 Cruzeiro do Sul AC 8,01 Tefé AM 8,01 São Francisco do Guaporé RO 8,00 Japurá AM 8,00 Anori AM 8,00

Cidades com gasolina mais barata

Município Estado Preço (R$) Parazinho RN 4,98 Alexandria RN 5,60 Itaguari GO 5,68 São Bento do Sul SC 5,69 Onda Verde SP 5,75 Bacabeira MA 5,76 Meridiano SP 5,77 Amarante PI 5,77 Santo Antônio do Jardim SP 5,78 Itaberaí GO 5,78

