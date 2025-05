Atleta é desligada de time por criar conteúdo adulto

O desligamento da jogadora de futsal Marcela Soares, de 21 anos, após a direção de seu clube descobrir sua atuação em plataformas de conteúdo adulto, reacendeu o debate sobre liberdade individual, machismo estrutural e os códigos não escritos que ainda regem o esporte feminino no Brasil.

Natural do Rio Grande do Sul, Marcela construiu uma carreira promissora no futsal, com passagens por clubes como Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female e Celemaster.

“Ganhei liberdade e independência financeira”

A atleta relata que teve seu contrato encerrado assim que decidiu monetizar conteúdos sensuais nas redes sociais. Segundo ela, não havia cláusula contratual que proibisse atividades fora das quadras.

“A hipocrisia é real. Fui julgada, excluída e me senti injustiçada, inclusive por outras mulheres. Mas ganhei liberdade e independência financeira. Hoje me sinto mais forte”, afirmou em entrevista ao O Globo.

Realidade financeira das atletas e moralidade seletiva

O caso teve grande repercussão nas redes sociais e reabriu discussões sobre o controle moral imposto às mulheres no esporte, além da disparidade de tratamento entre atletas homens e mulheres.

Marcela destaca que, no início da carreira, chegou a ganhar R$ 550 por mês, valor que não cobria sequer os custos de treino. Hoje, com a produção de conteúdo adulto, afirma faturar cerca de R$ 55 mil mensais.

Ela nega que tenha deixado o esporte por vontade própria:

“Amo jogar. O futsal faz parte de quem eu sou. Mas não aceito estar em lugares que tentam controlar minha vida fora da quadra.”

Inspiração em outras atletas

Marcela diz ter se inspirado em mulheres que desafiaram os padrões impostos à imagem pública de atletas, como a jogadora de vôlei Key Alves.

“Ela mostrou que é possível ser sensual, vitoriosa e respeitada. Não tenho medo de julgamentos ou rótulos”, afirmou.

Futuro no esporte e carreira digital

Apesar da ruptura com o clube, Marcela não descarta voltar às quadras. Segundo ela, há negociações em andamento com outras equipes. Enquanto isso, segue investindo na carreira digital, onde encontrou autonomia e valorização.

(*) Com informações do Terra

