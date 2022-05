Parceria por Manaus

Sem perda de tempo, apesar das dificuldades do final da estação invernosa, as equipes da Seminf trabalham com afinco, retirando o asfalto desgastado, aplainando as vias e aplicando o novo asfalto

Mais de 500 máquinas já estão em pleno movimento em várias frentes de obras mostrando a força e o êxito da parceria firmada entre o governador Wilson Lima (União Brasil) e o prefeito David Almeida (Avante) em favor da cidade de Manaus.

Os investimentos são da ordem de R$ 310 milhões e fazem parte do pacote de investimentos anunciado pelos dois parceiros em outubro de 2021, quando Wilson e David assinaram protocolo de intenções prevendo repasses de R$ 580 milhões do Governo para a Prefeitura executar obras e serviços na cidade.

Sem perda de tempo, apesar das dificuldades do final da estação invernosa, as equipes da Seminf trabalham com afinco, retirando o asfalto desgastado, aplainando as vias e aplicando o novo asfalto. No bairro Nova Cidade, mais de 230 ruas estão sendo totalmente recapeadas. Nos Alvoradas 1, 2 e 3, mais de 250 vias serão contempladas e no Santa Etelvina, 130 ruas. As 610 ruas representam o início das ações cuja meta é o recapeamento de 10 mil vias.

Conforme o titular da Seminf, Renato Júnior, a parceria Wilson/David realiza um necessário processo de união para o resgate da cidade, encerrando ciclos em que governador e prefeito trilhavam caminhos opostos. Hoje, unidos, Wilson e David deslancham ações em todas as zonas da cidade, provando que, juntos, podem fazer muito mais, em pouco tempo, do que seus antecessores que viveram décadas de brigas provincianas, prejudicando a população.

Leia mais:

David chama Guedes de imbecil e diz que aliados de Bolsonaro querem se eleger para destruir ZFM

A comida é o seu remédio

‘É um descaso o que Guedes faz com a gente, não dá mais para confiar’ diz Wilson Périco