A comida é o seu remédio

Existe uma máxima que fala que você é aquilo que você come. Hipócrates, um dos pais da medicina moderna, a mais de 2.382 anos atrás já falava “Que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio”.

O que sabemos é que a ciência comprova a estreita relação entre o hábito alimentar e a diminuição do risco de doenças crônicas, sua importância no tratamento e a capacidade na prevenção das enfermidades.

A Medicina nunca esteve tão evoluída quanto hoje, tratamentos para diversas doenças e para a tão sonhada longevidade são uma realidade, mais apesar disso, as pessoas nunca estiveram tão doentes.

O uso dos remédios, depois que um problema de saúde, é uma luta contra uma situação já instalada. Muita energia, dinheiro e tempo são gastos em terapêuticas poderiam ser economizados se fossem gastos na boa alimentação.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 55,7% da população adulta do país está com excesso de peso e 19,8% está obesa. Esses números alarmantes são reflexo de nossos hábitos. Afinal, quem nunca, na correria do dia-a-dia, fez as refeições durante outras tarefas, como assistir TV ou usando o smartphone? Da mesma forma, quem tem o costume de uma alimentação balanceada com ingesta adequada de nutrientes, associado a atividades físicas regulares ?

A comida é matéria prima da saúde, daí a importância de reservar um tempo para a alimentação. A escolha adequada dos alimentos, o tempo ideal de preparo, o horário ideal da ingesta, são peças fundamentais para um ‘comer’ saudável e proveitoso como deve ser. Dessa forma contribuindo na prevenção das doenças crônicas, evitando o sobrepeso e por que não prolongando a longevidade.

O fato, é que nos dias de hoje, as pessoas deixaram de dar o devido valor as boas rotinas, aos costumes de alimentação saudável. Hipócrates considerava a doença como uma consequência natural, que forçava a pessoa a perceber os desequilíbrios da sua saúde. Ele confiava profundamente em uma boa alimentação e relacionava os sintomas de toda doença à má nutrição e maus hábitos na comida. Reforçava sempre “Que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio”, conselho que até hoje, 2.382 anos depois, sem duvida nenhuma, não perdeu a validade.

*Artigo de opinião de Swammy Mitozo

*Médico oftalmologista. Tem formação em Oftalmogeriatria, com especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso. Atua como diretor clínico na Policlínica Codajás, é coordenador e pesquisador no ambulatório de oftalmologia na FUnATI (Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade ) e cursa mestrado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Fundação de Medicina Tropical (UEA/FMT – HVD)

Edição Web: Bruna Oliveira

