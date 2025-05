Homem é baleado no Alvorada 1 e levado em estado grave para hospital de Manaus

Criminosos atiraram contra Vanderson Oliveira Castelo, de 38 anos, na noite desta segunda-feira (26), na rua Álvaro Maia, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 19h35.

Após receberem a denúncia de tiroteio via 190, os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local. Quando chegaram, a vítima já havia sido levada por um cidadão não identificado até o SPA Alvorada.

No pronto atendimento, o médico informou que Vanderson foi atingido por três disparos: um no rosto, um no abdômen e um na perna direita, com fratura. A gravidade dos ferimentos exigiu a transferência imediata da vítima para o Hospital João Lúcio.

Até o momento, a polícia não identificou suspeitos, e nenhuma testemunha quis fornecer informações por medo de represálias. Nenhum material foi apreendido.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

