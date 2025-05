Homem é baleado com sete tiros após ameaçar denunciar ‘boca de fumo’ em Manaus

De acordo com relatos de testemunhas, ele estaria ameaçando denunciar um ponto de venda de drogas, conhecido como "boca de fumo", o que teria motivado o ataque

Manaus (AM) – Um homem identificado apenas como “Vandinho” foi baleado com sete tiros na noite desta segunda-feira (26), em uma área da zona Leste de Manaus. De acordo com relatos de testemunhas, ele estaria ameaçando denunciar um ponto de venda de drogas, conhecido como “boca de fumo”, o que teria motivado o ataque.

Ainda segundo as informações, Vandinho teria uma dívida com traficantes da região e, como forma de pressão, passou a ameaçar expor as atividades ilícitas. A retaliação não demorou: criminosos teriam se organizado para executar o homem.

A vítima foi atingida com três tiros na cabeça e quatro pelo corpo. Ele foi socorrido por familiares e encaminhado inicialmente a um hospital da Zona Leste. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

