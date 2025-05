Sefaz dá prazo para contribuintes de ICMS corrigirem erros na escrituração fiscal

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (27), a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) emitiu um comunicado orientando contribuintes do ICMS sobre a apropriação indevida de créditos do imposto, o que vem gerando inconsistências no sistema de apuração de débitos e créditos.

Por meio da Secretaria Executiva de Receita (SER), a Sefaz identificou autodeclarações irregulares e convocou empresas e prestadores de serviço a retificar voluntariamente suas declarações no prazo de 15 dias, sob pena de abertura de procedimento fiscal e aplicação de auto de infração.

De acordo com o secretário executivo de receita, Dario Paim, “por conta da reforma tributária, na qual esses créditos eventualmente migrarão para o novo imposto (IBS), aceleramos as ações de homologação de saldos credores. Já detectamos uma série de inconsistências nas declarações de obrigações tributárias e estamos dando um prazo de 15 dias para a retificação voluntária.”

Entre as impropriedades mais frequentes estão:

Transferência de saldo credor em valor maior do que o efetivamente acumulado para o período seguinte;

Aproveitamento de crédito em mercadorias sujeitas à substituição tributária;

Crédito sobre entradas de mercadorias destinadas ao consumo próprio.

O comunicado reforça que, caso a correção não seja feita dentro do prazo, o contribuinte será notificado para apresentar esclarecimentos e poderá ter um auto de infração lavrado. Para regularizar a situação, basta enviar a nova declaração corrigida por meio do Programa de Validação de Assinatura (PVA), disponível no portal da Secretaria.

Para mais informações, a Sefaz disponibilizou o e-mail [email protected].

