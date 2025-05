VÍDEO: Marina Silva abandona sessão após cobrança de senadores do AM por BR-319

Senadores do Amazonas cobram avanço na BR-319 e enfrentam Marina Silva, que deixa audiência no Senado após bate-boca tenso.

Na manhã desta terça-feira (27), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado após embates acalorados com senadores, principalmente Omar Aziz (PSD-AM) e Plínio Valério (PSDB-AM), durante discussão sobre a pavimentação da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

Omar Aziz responsabiliza Marina Silva por isolamento do Amazonas

O senador Omar Aziz, integrante da base do governo, criticou a atuação de Marina Silva à frente do ministério, especialmente em relação à reconstrução da BR-319.

Ele atribuiu as mortes de pessoas por falta de oxigênio durante a pandemia da Covid-19 em Manaus à falta de asfaltamento da via. Aziz afirmou: “A senhora não é mais ética do que ninguém. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5 mil obras paradas no Brasil”.

Plínio Valério e o histórico de ataques

Durante a sessão, o senador Plínio Valério reacendeu uma polêmica ao se recusar a pedir desculpas por declarações anteriores em que disse ter vontade de “enforcar” a ministra.

Ele afirmou que Marina Silva “não merece respeito como ministra”. A ministra reagiu, chamando o senador de “psicopata” por incitar violência contra uma mulher.

Marina Silva abandona a sessão

Diante das ofensas e do clima hostil, Marina Silva decidiu deixar a audiência antes do encerramento. A ministra já havia sido alvo de críticas em outras ocasiões por sua posição cautelosa em relação à pavimentação da BR-319, defendendo a necessidade de estudos ambientais robustos antes de qualquer decisão sobre a obra .

A discussão reflete a tensão entre o desenvolvimento da infraestrutura na região amazônica e a preservação ambiental. Enquanto parlamentares do Amazonas pressionam pela pavimentação como forma de integrar o estado ao restante do país, o Ministério do Meio Ambiente alerta para os riscos ambientais associados à obra.

A BR-319 não é apenas uma estrada, é a artéria que deveria conectar o Amazonas e Roraima ao restante do Brasil.



A BR-319 não é apenas uma estrada, é a artéria que deveria conectar o Amazonas e Roraima ao restante do Brasil.

Durante a pandemia, sentimos na pele o que significa estar isolados, sem oxigênio, sem suprimentos, sem socorro. É inadmissível que, por burocracias e discursos…

Marina Silva abandona sessão após cobrança de senadores do AM por BR-319

