Omar Aziz cobra governo por BR-319: “Quero resolutividade!”

Em discurso no Senado, senador defende pavimentação da BR-319 e critica falta de ação do governo federal na infraestrutura da Amazônia

O senador Omar Aziz (PSD-AM) fez um pronunciamento incisivo nesta terça-feira (27), durante sessão no Senado Federal, com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Defensor histórico da pavimentação da BR-319, Aziz cobrou do governo federal mais do que promessas: pediu resolutividade para garantir a infraestrutura essencial ao povo do Amazonas.

“Quero resolutividade, não discurso!”, disse o senador.

“Se um calango estivesse lá, o Ibama não permitiria”

Em tom crítico, Omar comparou as dificuldades enfrentadas na Amazônia com o que chamou de permissividade em grandes centros urbanos. Ele afirmou que obras emblemáticas do país, como Brasília, não seriam viáveis hoje sob as mesmas regras ambientais aplicadas à BR-319.

“Se Brasília tivesse que ser construída hoje, o Juscelino Kubitschek levaria 100 anos, coisa que ele fez em cinco, porque, se um calango estivesse lá, o Ibama não permitiria. O Lago Paranoá não existiria, Camboriú não existiria, Ipanema não existiria, Copacabana não existiria. E nós é que temos que pagar essa conta?”, questionou Aziz.

“Queremos passear na 319”, diz Omar à ministra Marina Silva

O senador também defendeu o direito dos amazonenses de trafegar livremente pela rodovia, rebatendo o argumento ambientalista que impede a pavimentação da BR-319.

“Nós temos o direito de passear na 319. A senhora passeia na Avenida Paulista hoje. Nós queremos passear na 319”, afirmou Omar, dirigindo-se diretamente à ministra.

Omar Aziz relembra mortes por falta de oxigênio em Manaus

O momento mais emocionante do discurso foi quando o parlamentar relembrou a crise do oxigênio durante a pandemia da Covid-19 em Manaus. Segundo ele, a falta de uma ligação rodoviária adequada com o restante do país agravou a tragédia.

“Eu vi quinze mil pessoas morrerem na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. Meu irmão morreu por falta de oxigênio, amigos meus morreram por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso?”, desabafou.

(*) Com informações da assessoria

