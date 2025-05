Segundo detento baleado em tentativa de fuga morre no hospital de Nova Olinda do Norte

O segundo detento baleado durante uma tentativa de fuga na 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, morreu nesta terça-feira (27), no hospital do município. O outro preso envolvido na ação foi atingido e morreu ainda na madrugada.

A ação criminosa ocorreu por volta de 1h da madrugada desta terça-feira (27), quando detentos simularam que um dos internos passava mal, solicitando atendimento médico. Ao abrir a cela para prestar socorro, uma investigadora da Polícia Civil foi atacada por dois detentos, que tentaram tomar sua arma.

Durante a agressão, o investigador Ado Evangelista percebeu a movimentação e reagiu, atirando contra os detentos. Alyson da Silva Oliveira, de 27 anos, foi baleado e morreu ainda no local. Já Ezequias Ramos Ribeiro, de 26 anos, foi socorrido e levado ao hospital da cidade, onde exames apontaram que o projétil havia ficado alojado na região pélvica. Ele seria transferido para Manaus para cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta manhã.

Uma investigadora de 23 anos também conseguiu reagir à agressão e efetuou disparos contra os presos. A Polícia Militar foi acionada e, com apoio da Guarda Civil Municipal, conseguiu controlar a situação. A segurança da unidade foi reforçada após o ocorrido.

Durante a contenção da tentativa de rebelião, os policiais apreenderam dois estiques improvisados, sendo um perfurante de osso e outro com cabo de colher, que estariam em posse dos detentos.

O caso foi registrado como tentativa de rebelião e disparo de arma de fogo. O delegado titular da unidade, Everaldo Carneiro, acompanha as investigações.

Leia mais:

Detento morre em tentativa de rebelião em delegacia no AM: IMAGENS FORTES

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱