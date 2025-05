Espetáculo celebra a cultura de Manaus no Teatro Amazonas

O cantor e compositor Marquinhos Negritude apresenta nesta sexta-feira (30), às 20h, no Teatro Amazonas, o espetáculo “Manaus, Meu Amor – Poética Cantada”, com entrada gratuita.

O show reúne 11 canções, incluindo três faixas do álbum Canta Negritude, projeto contemplado pelo Edital Macro 2024, na categoria Música, da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab). A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Manaus.

“Manaus é um celeiro de talentos e de manifestações culturais riquíssimas. Esse espetáculo do Marquinhos Negritude celebra tudo isso, a força do nosso povo, a poesia do nosso cotidiano e o orgulho de sermos amazônidas”, declarou o presidente do Concultura, Tony Medeiros.