Pirarucu é pescado em rio na Bahia; saiba os riscos

Risco é de impacto na população local de peixes e no ecossistema aquático, já que, nesses rios, não há predadores naturais do pirarucu

Exatos 40 dias após a captura de um pirarucu com 80 quilos e 2,2 metros de comprimento, outro exemplar da espécie foi pescado no município de Malhada, no sudoeste da Bahia.

Desta vez, o peixe surpreendeu pelo peso: 92 quilos e 2,15 metros. A captura ocorreu na segunda-feira (26) e reforça a ocorrência atípica da espécie na região, já que o pirarucu é nativo da Amazônia.

O primeiro pirarucu foi pescado em 16 de abril, por sete amigos, em uma área pantaneira do rio São Francisco conhecida como Quilombo do Pau D’Arco.

Já o segundo exemplar foi capturado na Lagoa do Mucambo, o que sugere que a espécie pode estar se espalhando por diferentes trechos da bacia do São Francisco. Cinco pessoas participaram da captura do pirarucu. O grupo de pescadores pretende vender o peixe.

Pirarucu

O pirarucu (Arapaima gigas) é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Nativo da Amazônia, ele pertence à família Arapaimidae e pode ser encontrado em outras regiões da América do Sul.

O pirarucu pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, sendo um dos maiores peixes de água doce do mundo. A espécie é carnívora e se alimenta de outros peixes, crustáceos e pequenos animais aquáticos.

Fora da Amazônia, o pirarucu é considerado exótico e representa risco à fauna local. A ausência de predadores naturais nos rios onde aparece facilita sua proliferação, podendo impactar populações de peixes nativos e desequilibrar o ecossistema aquático.

A presença do pirarucu fora de seu habitat natural não é exclusiva da Bahia. Em 2022, pescadores capturaram exemplares de até 110 quilos no Rio Grande, em Cardoso, interior de São Paulo, na divisa com Minas Gerais.

Na época, especialistas alertaram para o risco ambiental. Por ser uma espécie voraz, o pirarucu pode ameaçar peixes nativos e comprometer as cadeias alimentares dos rios onde se instala.

(*) Com informações da CNN Brasil

