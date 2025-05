Homem é preso com 365 kg de pirarucu pescado ilegalmente em Amaturá

Amaturá (AM) – José Francisco Castro Gomes, de 45 anos, foi preso na última quinta-feira (22), no município de Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus), por pesca ilegal de 365 quilos de pirarucu na Reserva Municipal de Caturiá, localizada na zona rural da cidade. A prisão foi realizada durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com o delegado Frank de Freitas, titular da 49ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Amaturá, o homem foi flagrado transportando dez exemplares de pirarucu sem a devida licença ambiental. Ele utilizava uma malhadeira de aproximadamente 300 metros de comprimento, além de outros equipamentos que caracterizam a prática predatória.

“Na ocasião, também foram apreendidos cerca de cinco quilos de chumbada, vinte boias de isopor, cinco rolos de linha de pesca, quatro pares de luvas e a malhadeira de arrasto. Por se tratar de produto perecível, o pescado foi doado à Prefeitura de Amaturá, que ficou responsável por destiná-lo a instituições conforme prevê a legislação ambiental”, informou o delegado.

Crime ambiental

A pesca ilegal do pirarucu, espécie ameaçada de extinção e protegida por legislação específica, configura crime ambiental. José Francisco foi autuado em flagrante e teve fiança arbitrada. Após o pagamento, foi liberado e responderá ao processo em liberdade, devendo cumprir as medidas impostas pela Justiça.

