Os estudantes da rede pública nascidos nos meses de julho e agosto recebem nesta quinta-feira (29) a segunda parcela do incentivo-frequência do programa federal Pé-de-Meia. Somado ao incentivo-matrícula pago no início do ano, este já é o terceiro pagamento do programa em 2025.

Para receber o benefício de R$ 200, os alunos matriculados no ensino médio regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem comprovar frequência mínima de 80% nas aulas do mês correspondente.

Os pagamentos do segundo incentivo-frequência serão feitos até 2 de junho, conforme o mês de nascimento dos estudantes das três séries do ensino médio público. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos repassados pelo Ministério da Educação (MEC), cerca de 3,4 milhões de estudantes terão direito ao pagamento.

Depósitos automáticos em poupança

O valor da segunda parcela será depositado automaticamente em uma conta poupança da Caixa, aberta em nome do estudante. Os beneficiários maiores de 18 anos podem movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem ou sacar o dinheiro nas agências.

No caso de estudantes menores de idade, o responsável legal precisa autorizar a movimentação da conta, o que pode ser feito pelo aplicativo ou presencialmente em uma agência da Caixa.

Quem tem direito

O programa não exige inscrição nem cadastro dos estudantes, que são incluídos automaticamente após o cruzamento de dados do MEC entre matrículas escolares e o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O MEC recebe informações das redes estaduais, distrital, municipais e federais para identificar os beneficiários.

Consulta de informações

Os estudantes podem acompanhar o status dos pagamentos, consultar informações escolares e regras do programa pelo aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. Também é possível verificar os pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo Benefícios Sociais.

Notificações para participantes inativos

Na última semana, o MEC enviou mensagens pelo WhatsApp e pelo aplicativo Gov.Br para mais de 655 mil participantes que ainda não acessaram suas contas bancárias onde foram depositadas as parcelas do programa. Em breve, esses estudantes receberão outra mensagem perguntando se desejam continuar recebendo notificações sobre o Pé-de-Meia.

Sobre o Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é um programa federal que oferece incentivo financeiro para estudantes do ensino médio público inscritos no CadÚnico, visando incentivar a permanência e a conclusão escolar.

Além do incentivo-matrícula de R$ 200 pago em abril, os participantes recebem nove parcelas mensais de R$ 200 vinculadas à frequência escolar.

O programa também oferece um bônus de R$ 200 para estudantes do último ano que participarem dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, pago após a conclusão do ano letivo.

Além disso, há um incentivo de conclusão de R$ 1 mil por ano aprovado, totalizando R$ 3 mil ao fim dos três anos do ensino médio, depositados em uma poupança bloqueada até a formatura. Estudantes que fizerem o Enem no último ano ainda recebem um adicional de R$ 200.

No total, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao concluir o ensino médio pelo programa Pé-de-Meia.

Leia mais:

