Alckmin é atendido no hospital com dores abdominais e enjoo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, passou por consulta médica na manhã desta quinta-feira (29), no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após apresentar enjoo e dores abdominais.

Exames indicam possível inflamação intestinal

Segundo nota divulgada pela Vice-Presidência, Alckmin realizou exames preliminares que sugerem um quadro de inflamação intestinal. A equipe médica responsável continuará a investigação com exames complementares ainda nesta tarde.

Vice-presidente cancela compromissos oficiais

Devido à intercorrência de saúde, toda a agenda do vice-presidente foi cancelada nesta quinta-feira. Ele tinha encontros marcados com os deputados Pedro Campos (PSB-PE) e Jonas Donizette (PSB-SP), além de participação prevista em uma plenária do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

Presidente Lula também esteve no mesmo hospital

Na última segunda-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também recebeu atendimento médico no hospital Sírio-Libanês, após relatar mal-estar.

