IVH denuncia senadores por ataque à ministra Marina Silva

Brasília (DF) – O Instituto Vladimir Herzog (IVH) protocolou, nesta terça-feira (28), uma representação formal no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. O documento solicita a apuração da conduta dos senadores Plínio Valério (PSDB-AM) e Marcos Rogério (PL-RO) por atitudes consideradas ofensivas contra a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente.

Marina Silva reage a ataques durante audiência

A ministra compareceu à Comissão de Infraestrutura no dia 27 de maio, a convite do colegiado. A sessão, no entanto, acabou marcada por momentos de alta tensão. Plínio Valério, líder do PSDB, declarou que “a mulher Marina merecia respeito, a ministra não”, provocando a indignação de Marina, que exigiu um pedido de desculpas para continuar — o que não ocorreu.

O presidente da comissão, senador Marcos Rogério, também adotou postura agressiva. Ele interrompeu falas da ministra, cortou seu microfone e afirmou que ela estava “provocando”. No ponto mais crítico da audiência, ordenou que Marina “se pusesse no seu lugar”. A ministra respondeu: “Gostaria que eu fosse mulher submissa? Não sou”.

IVH acusa parlamentares de violência política de gênero

Na representação, o Instituto Vladimir Herzog argumenta que as falas dos senadores representam uma grave violação do decoro parlamentar e caracterizam violência política de gênero. Segundo o IVH, os ataques ultrapassam o limite do debate político e ferem a responsabilidade institucional esperada de membros do Senado.

O documento reforça que a imunidade parlamentar não deve ser usada como escudo para misoginia e ofensas, especialmente em audiências públicas. A entidade pede que o Conselho de Ética apure os fatos e adote providências para preservar a integridade ética do ambiente legislativo.

Conselho de Ética ainda não se posicionou

Até o momento, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado não se manifestou oficialmente sobre a abertura de processo contra os senadores Plínio Valério e Marcos Rogério.

