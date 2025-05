Bar do Boi celebra 37 anos com tributo a Arlindo Jr. neste sábado (31) no Sambódromo

O Movimento Marujada realiza, neste sábado (31), no Sambódromo de Manaus, a última edição do Bar do Boi da temporada 2025. A noite será histórica: marca os 37 anos do evento e presta um emocionante tributo a Arlindo Jr., o eterno Pop da Selva, um dos maiores ícones do Boi Caprichoso.

A festa começa às 21h, com entrada gratuita, e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM). Entre as atrações confirmadas estão Gabriel Tavares, Edilson Santana, Jr. Paulain, Arlindo Neto, Prince do Caprichoso, Renato Freitas e Klinger Jr., além da Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Manaus.

37 anos de tradição azul e branca

Para Beto Vital, presidente do Movimento Marujada, a celebração representa um marco na história do grupo, que há quase quatro décadas fortalece os laços da nação azulada em Manaus.

“São quase 40 anos divulgando nossa cultura e movimentando a galera azulada apaixonada pelo Boi Negro de Parintins. Nossa festa atravessa gerações e segue firme, feita por quem ama o Caprichoso”, afirmou.

Tributo emocionante a Arlindo Jr.

Um dos momentos mais aguardados da noite será o tributo a Arlindo Jr., referência na cultura amazonense e voz inesquecível do Boi Caprichoso. Segundo Beto, a homenagem promete emoção e surpresas ao público.

“O Pop da Selva é um ícone eterno. Vamos relembrar sua importância com muito carinho e emoção. Ele merece todas as reverências”, completou. Leia mais: ‘Festa do Povo do Palmares’ celebra tradição e território do Boi Caprichoso

