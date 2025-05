‘Festa do Povo do Palmares’ celebra tradição e território do Boi Caprichoso

Boi Caprichoso celebra raízes no bairro Palmares com show repleto de emoção, toadas marcantes e forte participação da comunidade

O Curral Zeca Xibelão exaltou a tradição do bairro Palmares, um dos mais populosos de Parintins e reduto histórico da nação azul e branca. O evento deste sábado (3), intitulado “Festa do Povo do Palmares”, foi marcado por emoção e representatividade, ao som da toada “Palmares, uma Invasão Caprichoso”.

Cleise Simas, Rainha do Folclore do Boi Caprichoso, relembrou com orgulho suas origens.

“Palmares é o bairro onde nasci e me criei. Eu danço a toada ‘Palmares, uma Invasão Caprichoso’, e é uma representatividade para mim poder prestigiar essa noite significativa e especial”, afirmou.

Conselho de Arte valoriza territórios tradicionais

Para Ericky Nakanome, presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, a celebração reforça o elo com a comunidade.

“Para a gente é uma alegria poder celebrar o nosso território tradicional. O Boi Caprichoso brinca nos quatro cantos da Ilha, Esconde, Francesa, Cordovil, e hoje a gente celebra o Palmares. Então, é uma alegria celebrar essa noite especial”, disse.

Fotos: Pedro Coelho e Michel Amazonas

Torcida azulada marca presença e emociona

A torcedora Suelen Brasil, moradora do bairro Palmares, expressou sua emoção e confiança:

“Venho de uma família da Sá Peixoto, nosso berço Caprichoso, assim como o Palmares. Sou da galera do Palmares e tenho fé que vamos levar esse tetracampeonato”, afirmou.

Noite contou com grandes nomes da música azulada

A noite contou com performances vibrantes do apresentador Edmundo Oran, também natural do Palmares, além dos toadeiros Júnior Paulain, Netto Ferreira, Diego Brelaz, e das tradicionais Marujada de Guerra, Banda Caprichoso, Banda Canto Parintins, Troup, CDC, Raça Azul, e do próprio boi tricampeão do Festival, conduzido pelo tripa oficial Edson Azevedo Jr.

“É Tempo de Retomada” embala celebração das raízes azuladas

O espetáculo reforçou a importância de preservar as raízes do Boi Caprichoso. As toadas do álbum “É Tempo de Retomada” emocionaram o público e reafirmaram a força cultural do Palmares dentro do Festival de Parintins.

Fotos: Pedro Coelho e Michel Amazonas

