Caminhão tomba e libera 250 milhões de abelhas nos EUA

Pelo menos 250 milhões de abelhas foram liberadas após um acidente de trânsito em Lynden, no estado de Washington, Estados Unidos. Os insetos estavam sendo transportados em um caminhão que capotou em uma estrada da cidade na sexta-feira (30).

“Eu fiquei praticamente coberto de abelhas e nem consegui me levantar na frente do caminhão”, contou Matt Klein, diretor adjunto de Gerenciamento de Emergências.

Apicultores foram chamados para tentar reunir as abelhas em novas colmeias e tentar recuperar as colmeias antigas que foram danificadas no acidente”, continou Klein.

Os especialistas trabalham para atrair as abelhas, que ficaram muito agitadas. Eles afirmam uma vez que os insetos se acalmarem, provavelmente, devem voltar às colmeias, mas que isso deve levar algum tempo.

A estrada teve que ser fechada durante toda a madrugada deste sábado (31).

Embora as equipes de gerenciamento de emergência digam que não há risco geral à saúde, o alerta é para que qualquer pessoa alérgica a abelhas evite a área.

Todos também foram orientados a ficarem a uma distância de cerca de 180 metros para evitar qualquer chance de serem alvos de picados.

“Alguns apicultores já foram picados, assim como alguns de nossos assistentes, mas essas são abelhas-europeias, então a picada não é tão grave quanto a de outras abelhas”, explicou Matt Klein.

Especialistas dizem que as abelhas-europeias se aglomeram quando procuram um novo lar, então os especialistas esperam conseguir manter esse enxame na casa que já possuem.

“Queremos recuperar as abelhas de uma forma que seja segura para elas e para nós, e que consigamos recolher o máximo possível delas para que possam voltar a trabalhar”, concluiu.

(*) Com informações da CNN Brasil

