Homem morre após ataque de abelhas em comunidade no interior do AM

Ataque aconteceu em comunidade rural do município de Itapiranga e também feriu um jovem.

Um homem de 35 anos morreu nesta terça-feira (20), após ser atacado por abelhas africanas na comunidade de Campinas do Norte, no município de Itapiranga, a 227 km de Manaus. Ele estava com o sobrinho, que também foi ferido.

De acordo com moradores, o homem e o sobrinho foram surpreendidos por um enxame enquanto estavam em uma área da comunidade. A vítima sofreu múltiplas ferroadas e morreu ainda no local.

Jovem ferido foi levado para hospital em Manacapuru

O sobrinho, cujo nome e idade não foram divulgados, foi socorrido por moradores e encaminhado para uma unidade hospitalar no município de Manacapuru, a cerca de 68 km de distância. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Casos como esse reforçam a importância de cuidados ao circular em áreas onde há possibilidade de enxames. Especialistas orientam que, ao avistar colmeias ou movimentações suspeitas de abelhas, a melhor ação é manter distância e acionar os bombeiros.

