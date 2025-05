Polícias fazem operação na Rocinha contra líderes do crime do Ceará

Uma operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e do Ceará busca desde a madrugada deste sábado (31) prender lideranças do crime organizado cearense escondidas na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

A ação mobiliza 80 agentes das tropas especializadas da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio (CSI/MPRJ), do Comando de Operações Especiais (COE) — que inclui o BOPE, Batalhão de Choque e o Primeiro Comando de Policiamento de Área — além de equipes da polícia cearense.

Moradores relataram a presença de caveirões circulando pela comunidade desde as primeiras horas da manhã.

Governador Cláudio Castro acompanha operação e anuncia ação nas redes

O governador Cláudio Castro acompanha a operação do Quartel da Polícia Militar, ao lado de autoridades dos dois estados. Em publicação nas redes sociais, ele destacou que a ação foi motivada por dados dos setores de inteligência.

“Informações dos setores de inteligência identificaram que lideranças criminosas do Ceará estariam comandando da Rocinha o crime organizado do estado nordestino. As lideranças estão sendo alvo de uma resposta rápida e mandados de prisão estão sendo cumpridos neste momento”, afirmou o governador.

Grupos criminosos comandavam tráfico em Fortaleza à distância

A investigação é resultado do trabalho conjunto entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Ceará, a Secretaria de Segurança do Ceará e o Ministério Público do Rio.

Segundo os investigadores, as lideranças cearenses estão há cerca de dois anos na Rocinha e vinham coordenando o tráfico de drogas e execuções na cidade de Fortaleza, capital cearense.

Armas apreendidas e fuga de suspeitos

De acordo com o Ministério Público do Rio e a Polícia Militar, cerca de 70 fuzis estariam escondidos no local. Antes das 8h, o governador Cláudio Castro informou que já haviam sido apreendidos quatro fuzis, três pistolas, celulares e um rádio transmissor.

A operação continua em andamento. Segundo o Governo do Estado:

“A operação segue em andamento e faz parte de um esforço conjunto entre os dois estados para enfraquecer o poder bélico e a comunicação de grupos envolvidos com o tráfico de drogas e outros crimes violentos”.

Após a chegada dos agentes, cerca de 400 criminosos fugiram para a mata da Rocinha. O BOPE segue monitorando a área. Um policial militar foi baleado no início da ação e encaminhado ao Hospital Miguel Couto.

Rocinha é considerada ponto estratégico para o tráfico

Apesar de já ter sido alvo de diversas ações policiais, a Rocinha — uma das maiores comunidades do Brasil — não registrava operações de grande porte havia algum tempo. A região é considerada estratégica para a distribuição de drogas no estado do Rio de Janeiro, o que a torna um ponto de interesse constante para facções criminosas.

*Com informações do Extra

