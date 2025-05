Homem estrangula mulher e bebê, queima corpos e vai trabalhar

João Augusto Borges de Almeida, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (28) por matar a esposa, de 23 anos, e a filha do casal, de apenas 10 meses, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, ele chamou a companheira para uma conversa e a matou com um golpe de mata-leão. Em seguida, foi até o quarto onde a filha brincava e repetiu o mesmo golpe.

Suspeito agiu com frieza e tentou ocultar os corpos

Em depoimento, o autor declarou ter se sentido “aliviado”, pois seus “problemas estariam resolvidos”. Após os assassinatos, ele foi trabalhar normalmente. No caminho de volta, parou em um posto de combustíveis, comprou um galão e R$ 16 em gasolina.

Ao retornar para casa, embrulhou os corpos em cobertores, colocou-os no porta-malas do carro e dirigiu até uma área de mata. No local, ateou fogo nos corpos e retornou para sua residência.

Polícia identificou vestígios e prendeu o suspeito

A Polícia Civil foi acionada no dia seguinte. No local onde os corpos foram encontrados, os agentes identificaram vestígios de líquido inflamável e fraturas no pescoço das vítimas.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local auxiliaram na identificação do veículo utilizado por João. Ele foi preso em flagrante quando tentava registrar o desaparecimento da esposa e da filha na delegacia.

Investigação aponta premeditação do crime

Segundo as investigações, o crime foi premeditado. Um amigo do autor relatou à polícia que ele vinha comentando há cerca de dois meses a intenção de matar a esposa e a filha, alegando que a mulher “não o deixava fazer nada de legal” e que estava gastando muito dinheiro com a família.

Durante audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (30), a Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva.

*Com informações do Extra

