Representante da Tailândia é coroada Miss Mundo 2025

Assim como em 2024, representante do Brasil ficou entre as oito finalistas da competição

A tailandesa Opal Suchata Chuangsri foi coroada Miss Mundo 2025 neste sábado (31), em uma cerimônia realizada em Hyderabad, na Índia. A competição reuniu 102 candidatas de diversos países.

Representando o Brasil, a paulista Jessica Pedroso garantiu lugar entre as oito finalistas, repetindo o bom desempenho alcançado na edição de 2024.

No começo da competição, 10 finalistas de cada região continental (Américas e Caribe, África, Europa e Ásia e Oceania) foram selecionadas. Na sequência, foram selecionadas apenas de cinco de cada região.

Depois, mais um corte foi realizado, deixando apenas oito finalistas no total, duas de cada região. As escolhidas foram: Brasil, Martinica, Etiópia, Namíbia, Polônia, Ucrânia, Filipinas, Tailândia. Por fim, quatro misses foram selecionadas e se tornaram as vencedoras, em seus respectivos continentes.

As misses da Etiópia e da Tailândia foram as últimas selecionadas para a grande final.

A vencedora recebeu a coroa de Krystyna Pyszková, da República Tcheca, coroada Miss Mundo em 2024.

Competição anterior

No ano passado, a amazonense Letícia Frota, de 20 anos, concorreu a coroa e ficou entre as oito finalistas na competição. Após receber o título no Brasil, Letícia passou a ser embaixadora da luta contra a hanseníase no país, a principal causa social abraçada pelo concurso. Apesar de não ser coroada, ela garantiu o prêmio “Beauty With a Purpose” na competição.

