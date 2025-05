Justiça manda soltar motorista de Porsche que perseguiu e matou motociclista

A Justiça de São Paulo autorizou, na sexta-feira (30), a soltura de Igor Ferreira Sauceda, 28 anos, motorista do Porsche amarelo acusado de matar o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, em julho de 2024. Ele estava preso havia 10 meses.

A decisão foi assinada pela juíza Isabel Begalli Rodriguez, que determinou a expedição do alvará de soltura. A magistrada justificou que não houve comprovação de má conduta do réu durante o período de detenção, nem indícios de que ele tenha tentado ocultar provas ou interferir nas investigações.

Apesar da liberdade, Igor deverá cumprir uma série de medidas cautelares:

uso de tornozeleira eletrônica;

entrega do passaporte;

proibição de deixar a cidade de São Paulo por mais de sete dias sem autorização judicial;

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso

O crime ocorreu em 29 de julho de 2024, na avenida Interlagos, zona sul da capital paulista. Segundo testemunhas, após uma discussão de trânsito, Igor teria perseguido e jogado intencionalmente o Porsche contra a motocicleta de Pedro Kaique, que foi arremessado junto ao veículo após a colisão com um poste.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão, confirmando a dinâmica do atropelamento. Pedro Kaique não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o pai da vítima, ele estava a cerca de 2 quilômetros de casa quando foi atingido, após sair da residência da irmã, no bairro de Interlagos, zona sul da capital. Pedro trabalhava com transporte escolar e, nas horas vagas, fazia entregas para complementar a renda.

Igor responde por homicídio triplamente qualificado.

(*) Com informações do SBT News

