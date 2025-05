Lula perde 1 milhão de seguidores e enfrenta alta rejeição nas redes sociais

A pouco mais de um ano da campanha presidencial de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta sinais claros de desgaste. Além da queda na popularidade apontada por pesquisas recentes, as redes sociais também indicam um momento difícil para o governo.

Um estudo da agência de marketing Ativaweb revela que os perfis de Lula no Instagram e Facebook, ambos da Meta, perderam 1 milhão de seguidores entre janeiro e maio de 2025. Nesse mesmo período, 71% das postagens relacionadas a ele foram negativas.

Abril teve pico de críticas e maior perda de seguidores

Abril foi o mês mais negativo para Lula nas redes. Naquele período, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que investigou fraudes em pagamentos do INSS. Embora o esquema tenha começado no governo de Jair Bolsonaro, as irregularidades continuaram na atual gestão, segundo as investigações.

Durante o mês, Lula perdeu 240 mil seguidores. A queda nos meses anteriores foi de 180 mil em janeiro, 195 mil em fevereiro e 195 mil em março. Em maio, houve uma nova redução, com perda de mais 190 mil seguidores.

Além disso, abril também registrou o maior índice de críticas: 79% das menções a Lula foram negativas, com um pico de 2,8 milhões de postagens críticas em apenas 24 horas.

Termos negativos dominam o debate sobre Lula online

Entre os principais termos associados a Lula nas redes entre janeiro e maio, a Ativaweb destacou: “despreparo”, “desconexão”, “populismo”, “roubo”, “INSS” e “cadê a picanha”.

Para Alek Maracajá, diretor da Ativaweb, o cenário é preocupante:

“Quem perde a guerra digital, perde o poder de convencer. E Lula, até aqui, perdeu o controle da sua imagem no ambiente mais decisivo da opinião pública atual: as redes.”

Comunicação restrita e falas controversas ampliam crise

A avaliação é de que o presidente tem falhado na estratégia de comunicação. Segundo o levantamento, Lula fala majoritariamente para sua própria base e evita dialogar com segmentos sociais distantes do seu campo político. Essa postura tem gerado espaço para o avanço da oposição no ambiente digital.

Um exemplo recente é a declaração de Lula sobre o sertão e Deus:

“Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente e resolveria o problema.”

A fala, que repercutiu negativamente, não foi corrigida nem contextualizada posteriormente.

