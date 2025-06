Incêndio em hospital de Hamburgo deixa 3 mortos e 50 feridos

Fogo atingiu ala geriátrica do Hospital Marien, no norte da Alemanha, na madrugada de domingo; pacientes foram evacuados para hospitais da região

Um incêndio destruiu parte do Hospital Marien, em Hamburgo, no norte da Alemanha, na madrugada deste domingo (1º). Três pacientes, com idades entre 84 e 87 anos, morreram. Outras 50 pessoas ficaram feridas, 16 delas com gravidade. Um paciente permanece em estado crítico.

O fogo começou pouco depois da meia-noite na ala geriátrica, no térreo do hospital, localizado no bairro de Hohenfelde. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente para o primeiro andar. A fumaça se alastrou por todos os andares do edifício.

Pacientes foram evacuados e levados a outros hospitais

A ala cirúrgica do hospital não foi atingida. Ainda assim, os pacientes do prédio afetado foram evacuados pelas janelas e transferidos para outras unidades da região. Os demais edifícios do complexo hospitalar foram inspecionados quanto à exposição à fumaça.

O Hospital Marien pertence à arquidiocese católica de Hamburgo e é uma das maiores instituições confessionais do norte do país. Com cerca de 600 leitos, a unidade atende aproximadamente 93 mil pessoas por ano.

Equipes de emergência controlam as chamas

Cerca de 160 profissionais dos serviços de emergência foram mobilizados para combater o incêndio e realizar os resgates. O fogo foi controlado ainda nas primeiras horas da manhã de domingo. No entanto, uma das alas do hospital foi completamente destruída.

O arcebispo de Hamburgo, Stefan Hesse, lamentou as mortes.

“Estou profundamente consternado e muito triste. Estou com os falecidos e os feridos em meus pensamentos e orações”, declarou.

Ele também agradeceu aos socorristas pelo trabalho durante a emergência.

Polícia investiga causas do incêndio

A polícia local abriu investigação para apurar as causas do incêndio, em parceria com o corpo de bombeiros. Ainda não há informações oficiais sobre a origem do fogo.

