Eventos do Garantido agitam os fins de semana em Manaus

Confira as datas e eventos do Boi-Bumbá Garantido antes do 58º Festival Folclórico de Parintins, em junho de 2025.

O calendário de eventos do Boi-Bumbá Garantido em Manaus promete agitar os fins de semana do mês de junho, com diversas atrações até o esperado 58º Festival Folclórico de Parintins. Entre os eventos, destacam-se as festas no Sambódromo e no Centro Cultural Vasco Vasques.

Confira as principais datas de junho de 2025:

6 de junho (sexta-feira) – Noite do Amo do Boi

O 4º Curral do Garantido, denominado Noite do Amo do Boi, ocorre no dia 6 de junho, sexta-feira, com um show de muita interação. A festa homenageia o item 6 do Festival, uma das figuras mais queridas do Boi Garantido, João Paulo Faria. Com o slogan “meu amo mandou te chamar”, o evento traz o grupo Toada de Roda, diretamente de Parintins, além das presenças confirmadas de David Assayag, Israel Paulain, P.A. Chaves e outros artistas. A programação promete destacar as tradições do Boi-Bumbá.

Importante: A data foi alterada devido a eventos de outras igrejas no sábado (7) e domingo (8).

14 de junho (sábado) – Feijoada do MAG

A tradicional Feijoada do MAG acontecerá no Centro Cultural Vasco Vasques no dia 14 de junho, a partir das 12h. A venda de camisas já começou e pode ser adquirida no estande do MAG no Amazonas Shopping. Entre as atrações estão Israel Paulain, David Assayag, Sebastião Júnior, Márcia Siqueira e muito mais. Além disso, a Nação Vermelha e Branca elegerá a Morena Bela, um concurso tradicional do MAG.

15 de junho (domingo) – Esquenta do Curralzinho

O sucesso do Curralzinho, versão infantil dos Currais do Garantido, resultou na criação do evento Esquenta do Curralzinho, que acontece no Sambódromo, a partir das 16h. A festa será voltada para o público infantojuvenil, com atrações especiais para as crianças apaixonadas pelo Garantido.

21 de junho (sábado) – Último Curral do Garantido de 2025

No 21 de junho, o MAG promoverá o Último Curral do Garantido de 2025. A festa, com temática junina e muita animação, será realizada no Sambódromo, às 21h. As atrações serão divulgadas em breve, mas a expectativa é de uma grande celebração.

22 de junho (domingo) – Carreata Rumo a Parintins

A Carreata Rumo a Parintins, marcada para 22 de junho, promete ser um dos eventos mais animados. Iniciando às 12h na Avenida do Samba, o evento reunirá carros, motos e caminhões decorados, com prêmios para as melhores decorações e veículos mais animados. A carreata é um momento de integração e festa para todos os torcedores do Boi Garantido.

(*) Com informações da assessoria

