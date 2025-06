Mais de 537 mil alunos do AM realizam 1ª fase da Olimpíada de Matemática

As provas da primeira fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) serão aplicadas nesta terça-feira (03/06), em todo o Brasil. A avaliação é destinada a alunos do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio. No Amazonas, estudantes de mais de 1.730 escolas participam do certame.

Promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), a OBMEP tem como objetivo estimular o raciocínio lógico-matemático dos alunos. Todos os anos, mais de 18 milhões de estudantes realizam a prova. A primeira fase é composta por 20 questões objetivas. Já a segunda etapa, prevista para outubro, será discursiva, com seis questões.

“Desde a sua criação em 2005, a OBMEP tem o papel de transformar a vida de estudantes e professores, oferecendo premiações e projetos que ampliam o acesso ao conhecimento. A 20ª edição é uma forma de celebrar o que conquistamos e inspirar o futuro. Esperamos que a Olimpíada consiga a cada ano engajar um número maior de estudantes e aproximá-los da matemática”, destaca o diretor-geral do Impa, Marcelo Viana.

A prova é dividida por níveis conforme a escolaridade: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). Os aprovados para a segunda fase serão divulgados no dia 1º de agosto, e os premiados, em 22 de dezembro.

Desempenho

Em 2024, o Amazonas conquistou cinco medalhas de ouro em nível nacional e 11 em nível estadual. Segundo o professor Sulivan Pinheiro, da Coordenação dos Anos Finais (CAF), vinculada ao Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a prova desenvolve habilidades fundamentais nos estudantes.

“A OBMEP é muito mais do que uma competição, é uma ferramenta poderosa para transformar o ensino da matemática. Os alunos que participam desenvolvem um raciocínio mais inteligente, perdem o medo de problemas questionados e passam a enxergar a matemática com outros olhos. A não cobra ‘decoreba’, mas exige interpretação, lógica e criatividade, habilidades essenciais não só para a disciplina, mas para a vida”, ressaltou o professor.

Desde a primeira edição, os alunos premiados nacionalmente são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que oferece uma bolsa mensal de R$ 300. A iniciativa, voltada a estudantes de escolas públicas, é financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Cronograma

A divulgação dos classificados para a segunda fase será em 1º de agosto. A segunda etapa da prova está marcada para 25 de outubro. Os nomes dos alunos premiados serão divulgados em 22 de dezembro.

Durante a aplicação, é permitido apenas o uso de lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. O estudante deve apresentar documento oficial com foto ou carteirinha escolar com foto.

