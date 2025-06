Operação Impacto é lançada em Parintins para combater crimes

Governo do Amazonas inicia operação com tecnologia e reforço policial no município de Parintins.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) lançou nesta segunda-feira (2) a Operação Impacto no município de Parintins, a 369 km de Manaus. O foco é combater homicídios, roubos e furtos, usando todo o aparato tecnológico do Paredão e do programa RecuperaFone.

Base Fluvial Tiradentes reforça policiamento na ilha Tupinambarana

As equipes chegaram a Parintins no domingo (1º), desembarcando na Base Fluvial Tiradentes. O policiamento será intensificado durante 15 dias, com participação da Força Tática, Batalhão de Policiamento Ambiental, 11º BPM de Parintins, Polícia Civil e Detran-AM.

Patrulhamento terrestre e fluvial para garantir segurança

“A operação Impacto soma esforços com o uso da tecnologia e reforço da Base Tiradentes para garantir segurança à população. Faremos incursões e patrulhamento fluvial e terrestre nas comunidades”, explicou o comandante do 11º BPM, major Szezypior Neto.

Tecnologia avançada para combater roubos e furtos

O secretário Vinícius Almeida destacou o uso das câmeras do sistema Paredão, que identificam veículos roubados, e do RecuperaFone, para rastrear celulares furtados.

“Com o Paredão, podemos identificar veículos envolvidos em crimes; e com o RecuperaFone, celulares roubados ou furtados serão localizados e recuperados”, afirmou.

Histórico da Operação Impacto no Médio e Baixo Solimões

A operação começou em 3 de abril em Itacoatiara e já passou por Urucurituba, Itapiranga, Silves, São Sebastião do Uatumã e Urucará. Próximos municípios a receberem a ação são Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Maués.

