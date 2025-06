Programa Limpa Crédito ajuda empreendedores de Nhamundá, Barreirinha e Parintins

Nhamundá (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), fez a entrega simbólica, no município de Nhamundá, da carta de quitação de financiamento por meio da campanha ‘Limpa Crédito’.

A iniciativa, voltada à regularização de débitos e ao fortalecimento da atividade empreendedora no interior do estado, também foi realizada entre os dias 26 e 30 de maio nos municípios de Barreirinha e Parintins.

A costureira Janilce da Costa Guerreiro, de Nhamundá, contratou, em 10 de agosto de 2012, um financiamento no valor de R$ 4.775,51, destinado à aquisição de uma máquina galoneira e uma máquina overloque. Com a adesão ao programa, ela obteve 100% de desconto sobre juros e multas, recuperando seu saldo devedor de R$ 5.927,08 para R$ 3.021,88, valor quitado à vista.

Segundo a Afeam, a quitação representa não apenas o encerramento de um compromisso financeiro, mas também uma nova oportunidade de crescimento para uma empreendedora, que segue ocorrendo no ramo de costura no município.

“Vale destacar que a Afeam vem intensificando as ações da Limpa Crédito, promovendo a regularização de dívidas e auxiliando muitos empreendedores a superarem desafios financeiros, além de levar orientações sobre o programa”, destacou Ari Batista Júnior, especialista de fomento da entidade.

Sobre o Limpa Crédito

O Programa Limpa Crédito Afeam, regulamentado pela Lei nº 7.401, de 7 de março de 2025, autoriza a concessão de descontos na liquidação e renegociação de operações de financiamento contratadas com a Afeam e com o extinto Banco do Estado do Amazonas SA (BEA).

A iniciativa é financiada com recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES).

O público-alvo são pessoas físicas e jurídicas, com foco em operações de microcrédito de até R$ 21 mil. O programa oferece até 100% de desconto em juros e multas para liquidação de débitos e condições facilitadas para renegociação, com abatimentos entre 50% e 70%, além de entrada reduzida. A medida abrange os contratos celebrados entre 1999 e 2019.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Limpa Crédito Afeam oferece descontos para liquidação e renegociação de dívidas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱