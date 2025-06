Condenada a 10 anos, Carla Zambelli deixa Brasil e pede afastamento do cargo

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) deixou o Brasil e está na Europa. Ela afirma que viajou para receber tratamento médico e anunciou que vai pedir licença do mandato.

“Estou fora do Brasil já faz alguns dias. Vim inicialmente para buscar um tratamento médico que já fazia aqui e agora vou pedir para me afastar do cargo. A constituição permite isso, e acho que as pessoas já conhecem essa possibilidade, pois foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também”, disse Zambelli em live.

Zambelli foi condenada em 18 de maio a dez anos de prisão pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A defesa da deputada declarou não saber seu paradeiro atual.

Na decisão que condenou Zambelli, os ministros da 1ª Turma declararam a perda automática do mandato, com a chancela da Mesa Diretora da Câmara. No entanto, os parlamentares entendem que a decisão sobre a perda do mandato cabe ao plenário da Casa, não à Mesa Diretora.

Embora o ex-presidente Jair Bolsonaro considere Zambelli um incômodo e a culpe pelo fracasso nas urnas em 2022, a deputada deve ser acolhida pela bancada do PL na Câmara.

*Com informações do g1.

Leia mais

Zambelli pede doações após condenação no STF e arrecada R$ 166 mil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱