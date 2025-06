Amazonas Band celebra Green Jazz no Teatro Amazonas

Espetáculo revisita grandes clássicos do festival com ingressos acessíveis e entrada gratuita

A Amazonas Band sobe ao palco do Teatro Amazonas nesta quinta-feira (05), às 20h, para um show especial com composições marcantes do Amazonas Green Jazz Festival, um dos maiores festivais de jazz da América Latina.

Os ingressos para plateia e frisas custam R$ 10 e estão à venda na bilheteria do teatro. As demais vagas são gratuitas, por ordem de chegada.

Repertório com grandes nomes do jazz mundial

O espetáculo reúne músicas apresentadas entre 2006 e 2024 nas edições anteriores do festival. O público poderá reviver interpretações de artistas renomados, como:

Bob Mintzer – saxofonista americano

– saxofonista americano Arturo Sandoval – trompetista e pianista cubano-americano

– trompetista e pianista cubano-americano John Fedchock – trompetista e arranjador

– trompetista e arranjador Randy Brecker – sete vezes vencedor do Grammy

– sete vezes vencedor do Grammy Tom Jobim e João Bosco – ícones da música brasileira

Uma homenagem à trajetória do festival

A apresentação é realizada pelo Governo do Amazonas. Segundo o secretário Caio André, o evento reforça o papel do festival como referência internacional:

“O Amazonas Green Jazz Festival é um patrimônio cultural que projetou nosso Estado no cenário internacional do jazz. Essa apresentação especial da Amazonas Band reforça o talento dos nossos músicos e o orgulho de manter viva essa tradição, acessível a todos os públicos.”

O maestro Rui Carvalho, regente da Amazonas Band, destaca o valor afetivo do concerto:

“Esta apresentação é uma celebração do que construímos ao longo dos anos com o Amazonas Green Jazz Festival, além de ser uma homenagem aos artistas e às obras que marcaram o evento. Convidamos todos a viver essa experiência novamente, com a mesma emoção.”

Música instrumental acessível a todos

Além de oferecer um repertório de excelência, o evento promove o acesso democrático à cultura, com entrada gratuita para grande parte do público. A iniciativa também valoriza a produção musical do Amazonas, evidenciando sua relevância no cenário jazzístico mundial.

