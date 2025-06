MPF cobra Funai por atraso em ações para o povo Yanomami no Amazonas

O Ministério Público Federal (MPF) cobrou providências da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para garantir o acesso do povo Yanomami aos programas sociais e previdenciários, respeitando as particularidades culturais e territoriais desse povo originário. A fundação tem o prazo de dez dias para responder ao ofício encaminhado pelo órgão.

O documento relembra compromissos firmados pela presidência da Funai durante o evento “Agenda Barcelos”, realizado em 20 de fevereiro, e exige que a entidade informe quais medidas foram adotadas até o momento para cumpri-los.

Entre os pontos centrais está a implantação de um projeto piloto que prevê o atendimento direto nas aldeias (xaponos) Yanomami, localizadas em Barcelos (AM), para facilitar o acesso aos benefícios. O MPF solicita, ainda, informações sobre a reunião on-line que deveria tratar da implementação do projeto e que não foi realizada na data prevista, 4 de abril, em Brasília.

O compromisso com essa reunião havia sido assumido pela presidente da Funai, Joenia Wapichana, e pela diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, Lúcia Alberta Andrade de Oliveira. A ausência de continuidade nas ações, segundo o MPF, configura violação dos direitos indígenas e reforça a negligência do Estado com demandas essenciais do povo Yanomami.

Durante o encontro em fevereiro, lideranças Yanomami relataram ao MPF dificuldades no acesso ao Bolsa Família e outros benefícios sociais, principalmente pela exigência de deslocamento até áreas urbanas e pela falta de adequações às suas práticas culturais. Eles deixaram claro que preferem resolver essas questões dentro das próprias comunidades, sem precisar sair das aldeias.

O MPF também destaca que há uma sentença recente da Justiça Federal determinando que órgãos públicos adotem medidas para adaptar os programas sociais à realidade dos povos indígenas e tradicionais do Amazonas.

