Governo autoriza 2 mil vagas em concursos para 22 órgãos federais; confira

O governo federal publicou, nesta terça-feira (3), no Diário Oficial da União, a autorização para realizar concursos públicos com 2 mil vagas em 22 órgãos da administração pública federal. Os editais devem ser lançados em até seis meses, com a maioria das vagas para nível superior.

Vagas por órgão e cargo

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual – 10 vagas

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual – 10 vagas

Agência Nacional de Petróleo (ANP)

Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural – 15 vagas

Especialista em Regulação de Petróleo, Álcool e Gás Natural – 35 vagas

Técnico em Regulação de Petróleo, Álcool e Gás Natural – 16 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Técnico em Regulação de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Mineração (ANM)

Técnico em Atividades de Mineração – 80 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Técnico em Regulação de Saúde Suplementar – 20 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária – 14 vagas

Imprensa Nacional (IN)

Engenheiro – 4 vagas

Técnico em Comunicação Social – 10 vagas

Ministério das Cidades (MCID)

Arquiteto – 3 vagas

Contador – 2 vagas

Engenheiro – 10 vagas

Comando da Aeronáutica (C.AER)

Pesquisador – 35 vagas

Tecnologista – 50 vagas

Contador – 5 vagas

Comando do Exército (C.EX)

Analista de Tecnologia Militar – 1 vaga

Engenheiro de Tecnologia Militar – 5 vagas

Assistente Social – 5 vagas

Enfermeiro – 30 vagas

Médico – 10 vagas

Nutricionista – 5 vagas

Psicólogo – 5 vagas

Pesquisador – 20 vagas

Tecnologista – 50 vagas

Comando da Marinha (CM)

Enfermeiro – 5 vagas

Médico – 65 vagas

Técnico em Comunicação Social – 5 vagas

Analista de Tecnologia Militar – 2 vagas

Engenheiro de Tecnologia Militar – 20 vagas

Pesquisador – 10 vagas

Tecnologista – 33 vagas

Hospital das Forças Armadas (HFA)

Especialista em Atividades Hospitalares – 50 vagas

Médico – 50 vagas

Técnico em Atividades Médico-Hospitalares – 30 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

Contador – 4 vagas

Engenheiro Agrônomo – 60 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Analista I – 33 vagas

Técnico I – 27 vagas

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Arquiteto – 1 vaga

Contador – 1 vaga

Engenheiro – 30 vagas

Estatístico – 1 vaga

Fundação Jorge Duprat Figueiredo (Fundacentro)

Analista em Ciência e Tecnologia – 15 vagas

Pesquisador – 10 vagas

Tecnologista – 40 vagas

Ministério do Turismo (MTUR)

Arquiteto – 1 vaga

Engenheiro – 2 vagas

Estatístico – 3 vagas

Contador – 2 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Assistente Social – cadastro reserva

Médico – cadastro reserva

Psicólogo – cadastro reserva

Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico – 250 vagas

Analista Técnico de Defesa e Justiça – 250 vagas

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)

Pesquisador – 5 vagas

Tecnologista – 27 vagas

Analista em Ciência e Tecnologia – 18 vagas

O Ministério da Gestão coordenará os concursos e definirá os cronogramas de provas e nomeações, divulgados em cada edital. As autorizações reforçam áreas como fiscalização, gestão pública, pesquisa e atendimento à população.

